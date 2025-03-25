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Депутат Рубина — Малкову: рада, что немного проиграла вам на выборах губернатора
Рубина поблагодарила главу региона за доклад и отметила эмоциональность политика. «Передавалось то, что вы горите тем, что делаете. И это очень ощущается. Даже очень рада, что немного проиграла вам на выборах губернатора Рязанской области… Сегодня очень вы звучали красиво…», — отметила Рубина. Многие отреагировали на эту реплику с улыбкой, в эфир попал смех спикера облдумы Аркадия Фомина. Напомним, Павел Малков выиграл выборы в 2022 году, набрав 84,55%. Рубина тогда набрала 2,68%.Отметим, что Наталья Рубина — депутат на постоянной основе и получает зарплату из бюджета.

Депутат Наталья Рубина после отчета Павла Малкова в облдуме заявила, что рада проигрышу на выборах губернатора. Она поблагодарила главу региона за доклад и отметила эмоциональность политика.

«Передавалось то, что вы горите тем, что делаете. И это очень ощущается. Даже очень рада, что немного проиграла вам на выборах губернатора Рязанской области… Сегодня очень вы звучали красиво…», — отметила Рубина.

Многие отреагировали на эту реплику с улыбкой, в эфир попал смех спикера облдумы Аркадия Фомина.

Напомним, Павел Малков выиграл выборы в 2022 году, набрав 84,55%. За Рубину тогда проголосовали 2,68%.

Отметим, что Наталья Рубина — депутат на постоянной основе и получает зарплату из бюджета.