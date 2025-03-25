Более миллиона цветов высадят в Рязани в 2025 году

Отмечается, что осенью в городские клумбы высадили 31 750 луковиц тюльпанов. Они в 2025 году украсят Первомайский проспект, площадь Маргелова, сквер у памятника Полетаеву, площадь Победы. В теплицах города подготовили более 10 новых сортов цветов — астры, бегонии и другие. Цветами украсят не только центральные площади, но и небольшие скверы, — такие как Чкаловский, Мамин сквер. Уточняется, что в год 80-летия Победы используют тематические цвета. Как отметил Виталий Артемов, первые в 2025 году в городе хотят попробовать контейнерное озеленение с помощью вазонов — если опыт окажется успешным, его продолжат.

Глава администрации Виталий Артемов на заседании правительства во вторник, 25 марта, заявил, что более миллиона цветов высадят в Рязани в 2025 году. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что осенью в городские клумбы высадили 31 750 луковиц тюльпанов. Они в 2025 году украсят Первомайский проспект, площадь Маргелова, сквер у памятника Полетаеву, площадь Победы.

В теплицах города подготовили более 10 новых сортов цветов — астры, бегонии и другие. Цветами украсят не только центральные площади, но и небольшие скверы, такие как Чкаловский, Мамин сквер.

Уточняется, что в год 80-летия Победы используют тематические цвета.

Как отметил Виталий Артемов, первые в 2025 году в городе хотят попробовать контейнерное озеленение с помощью вазонов — если опыт окажется успешным, его продолжат.