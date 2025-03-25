53-летнюю рязанку осудили за смерть сотрудника на предприятии по неосторожности

По версии следствия, в июне 2024 года осужденная, являясь лицом, ответственным за обеспечение соблюдения требований охраны труда при выполнении работ на промышленном предприятии, попросила 28-летнего работника оказать содействие в устранении технической неполадки на производстве. Работник прибыл в цех и, не используя средства защиты органов дыхания, опустился через люк в бункер силосного типа, где сорвался с сиденья лебедки и упал на дно, получив телесные повреждения, от которых скончался. Суд назначил женщине наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

53-летнюю рязанку осудили за смерть сотрудника на предприятии по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, в июне 2024 года осужденная, являясь лицом, ответственным за обеспечение соблюдения требований охраны труда при выполнении работ на промышленном предприятии, попросила 28-летнего работника оказать содействие в устранении технической неполадки на производстве.

Работник прибыл в цех и, не используя средства защиты органов дыхания, опустился через люк в бункер силосного типа, где сорвался с сиденья лебедки и упал на дно, получив телесные повреждения, от которых скончался.

Суд назначил женщине наказание в виде 1 года лишения свободы условно.