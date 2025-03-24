За прошедшие выходные в Рязанской области поймали 10 пьяных водителей

Семь водителей отказались пройти медицинское освидетельствование, в связи с чем в отношении этих граждан составлены соответствующие административные материалы. Два человека сели за руль в состоянии опьянения повторно.

За прошедшие выходные в Рязанской области поймали 10 пьяных водителей. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ.

Семь водителей отказались пройти медицинское освидетельствование, в связи с чем в отношении этих граждан составлены соответствующие административные материалы.

Два человека сели за руль в состоянии опьянения повторно.