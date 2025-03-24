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ВТБ начал обновление состава Консультационного совета акционеров

Банк ВТБ начинает прием анкет акционеров для участия в выборах нового состава Консультационного совета акционеров (КСА). Выдвинуть свою кандидатуру может любой акционер банка в возрасте от 21 года при условии владения акциями по состоянию на 1 марта 2025 года.

Процедура выборов в КСА проводится в связи с истечением 4-летнего срока полномочий действующего четвертого состава КСА. Голосование пройдет в несколько этапов:

  • С 24 марта по 24 апреля банк осуществляет прием анкет акционеров, желающих войти в новый состав КСА. Узнать подробнее о выборах и подать электронную анкету можно на сайте;
  • С 25 апреля по 12 мая жюри, состоящее из независимых экспертов рынка и представителей ВТБ, проанализирует все поступившие заявки и сформирует шорт-лист кандидатов;
  • 13 мая состоится объявление шорт-листа, состоящего из 45 кандидатов;
  • С 14 мая по 26 июня акционеры банка смогут принять участие в голосовании за кандидатов в новый состав КСА;
  • 27 июня ВТБ объявит итоги голосования — в новый состав КСА войдут 12 избранных членов.

«За последний год число акционеров-физических лиц ВТБ превысило 1 млн человек. Консультационный совет — неотъемлемая часть прозрачного корпоративного управления, диалога менеджмента с миноритариями. Он позволяет нам посмотреть на банк со стороны, а акционерам — привнести идеи в части стратегического и финансового планирования, повышения качества сервиса, развития технологий, управления рисками. Мы благодарим членов КСА предыдущего состава за плодотворную работу, их предложения внедрены в ряд проектов, в том числе разработку стратегии на 2024-2026 годы и развитие брокерского обслуживания. В новом составе также ждем появления активных людей, готовых способствовать развитию банка», — сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Справка:

Консультационный совет акционеров банка ВТБ (КСА) — независимый, общественный, экспертно-консультативный и совещательный орган, в состав которого входят миноритарные акционеры ВТБ. КСА представляет интересы розничных акционеров банка, ответственен и подотчетен перед ними.

КСА cоздан в 2009 году, избирается акционерами раз в четыре года путем голосования. Число голосов не зависит от пакета акционера. Текущий четвертый состав избран в 2021 году.