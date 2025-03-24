ВС РФ отразили попытку вторжения ВСУ в Белгородскую область

В понедельник, 24 марта, российские военные отразили попытку вторжения в Белгородскую область. В Минобороны пояснили, что украинские военные с помощью инженерной машины разграждения, бронемашины, а также квадроциклов и багги пытались «проскочить на российскую территорию».Все выявленные цели были уничтожены.