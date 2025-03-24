Во Владивостоке более 20 автомобилей сгорели на стоянке
Более 20 автомобилей сгорели прямо на стоянке во Владивостоке. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".
Отмечается, что причиной возгорания стал поджог. Всего пострадало 22 транспортных средств.
Поджигатель попал на камеру видеонаблюдения. Его разыскивают сотрудники полиции.
Погибших и пострадавших нет.
По предварительной информации канала, злоумышленник мог действовать по указке мошенников.
Видео: соцсети, прокуратура Приморского края