Во Владивостоке более 20 автомобилей сгорели на стоянке

Более 20 автомобилей сгорели прямо на стоянке во Владивостоке. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Отмечается, что причиной возгорания стал поджог. Всего пострадало 22 транспортных средств.

Поджигатель попал на камеру видеонаблюдения. Его разыскивают сотрудники полиции.

Погибших и пострадавших нет.

По предварительной информации канала, злоумышленник мог действовать по указке мошенников.

Видео: соцсети, прокуратура Приморского края