В травмпункт рязанской БСМП за неделю обратилось более 500 человек

105 человек обратились за помощью с переломами, 143 — с ушибами, 63 — с растяжениями, 33 — с ранами. Рязанцам напомнили, что травмпункт работает круглосуточно.

За прошедшую неделю, с 17 по 23 марта, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 523 пациентам. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения в соцсетях.

105 человек обратились за помощью с переломами, 143 — с ушибами, 63 — с растяжениями, 33 — с ранами.

Рязанцам напомнили, что травмпункт работает круглосуточно.

Фото: группа рязанской БСМП во «ВКонтакте»