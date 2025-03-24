В Рязанской области появится студенческая деревня

Проект создания студенческой деревни начали прорабатывать. По словам губернатора, это позволит решить проблему нехватки мест в общежитиях учебных заведений региона, обусловленную притоком студентов из других областей.

В Рязанской области появится студенческая деревня. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков во время отчета в облдуме 24 марта, передает «Рязинформбюро».

Проект создания студенческой деревни начали прорабатывать.

По словам губернатора, это позволит решить проблему нехватки мест в общежитиях учебных заведений региона, обусловленную притоком студентов из других областей.