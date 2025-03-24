В Рязанской области откроют новые женские консультации

На данный момент в области работает 10 консультаций, планируется открыть еще три. Такие меры, по мнению главы региона, улучшат систему перинатальной помощи, которая включает перинатальный центр, call-центр для беременных и другие. «Женщины стали чаще выбирать Рязань. Стали больше рожать здесь, а не уезжать куда-то. Медленно, сложно, но ситуация изменилась. Я могу сказать точно, что у нас сейчас ничем не хуже, чем у соседей, а по ряду вещей даже лучше», — заявил Павел Малков. Он также уточнил, что в Рязанской области существенно снизилась младенческая смертность. Показатель достиг исторического минимума, хотя раньше область была антилидером по этому показателю, отметил губернатор.

В Рязанской области откроют новые женские консультации. Об этом в понедельник, 24 марта, во время отчета перед депутатами облдумы сообщил губернатор региона Павел Малков, передает ИД «Пресса».

На данный момент в области работает 10 консультаций, планируется открыть еще три.

Такие меры, по мнению главы региона, улучшат систему перинатальной помощи, которая включает перинатальный центр, call-центр для беременных и другие.

«Женщины стали чаще выбирать Рязань. Стали больше рожать здесь, а не уезжать куда-то. Медленно, сложно, но ситуация изменилась. Я могу сказать точно, что у нас сейчас ничем не хуже, чем у соседей, а по ряду вещей даже лучше», — заявил Павел Малков.

Он также уточнил, что в Рязанской области снизилась младенческая смертность. Показатель достиг исторического минимума, хотя раньше, по словам губернатора, область была антилидером по этому показателю.

Ранее власти пояснили, почему рязанки уезжали рожать в Коломну.