В Рязанской области будут ловить пешеходов-нарушителей
В понедельник, 24 марта, инспекторы проведут комплексные мероприятия «Пешеход».Экипажи ДПС будут дежурить в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения ПДД со стороны пешеходов.
В Рязанской области будут ловить пешеходов-нарушителей. О массовых рейдах сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.
В понедельник, 24 марта, инспекторы проведут комплексные мероприятия «Пешеход».
Экипажи ДПС будут дежурить в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения ПДД со стороны пешеходов.