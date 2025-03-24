В Рязанской области будут ловить пешеходов-нарушителей

В понедельник, 24 марта, инспекторы проведут комплексные мероприятия «Пешеход».Экипажи ДПС будут дежурить в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения ПДД со стороны пешеходов.