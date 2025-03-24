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В Рязанской области будут ловить пешеходов-нарушителей
В понедельник, 24 марта, инспекторы проведут комплексные мероприятия «Пешеход».Экипажи ДПС будут дежурить в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения ПДД со стороны пешеходов.

В Рязанской области будут ловить пешеходов-нарушителей. О массовых рейдах сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

В понедельник, 24 марта, инспекторы проведут комплексные мероприятия «Пешеход».

Экипажи ДПС будут дежурить в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения ПДД со стороны пешеходов.