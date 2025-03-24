В Рязанской области 25 марта ожидается дождь и мокрый снег

В регионе будет облачно. Днем временами ожидается небольшой, местами умеренный дождь (в отдельных районах возможно с мокрым снегом).Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с.Температура воздуха ночью составит -3, +2°С, днем — +4, +9°С.