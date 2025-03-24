В Рязани заметили «Форд» с заклеенным номером

Инцидент произошел в понедельник, 24 марта. Автомобиль с заклеенным регистрационным номером заметили едущим по дороге. Отметим, что согласно части 2 статьи 12.2 КоАП РФ, водителя могут наказать штрафом в размере 5000 рублей либо лишением права управления на срок от одного до трех месяцев.