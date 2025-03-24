В Рязани на улице Скоморошинской на десять дней закроют движение транспорта

Движение закроют из-за ремонта теплотрассы на участке по улице Скоморошинской в районе дома № 25.На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Администрация города призвала автомобилистов учитывать информацию при планировании маршрута.

В Рязани на улице Скоморошинской с 8:00 25 марта до 23:00 3 апреля закроют движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Движение закроют из-за ремонта теплотрассы на участке по улице Скоморошинской в районе дома № 25.

На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Администрация города призвала автомобилистов учитывать информацию при планировании маршрута.