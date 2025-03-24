В Рязани до конца года планируют заменить старые троллейбусы

По словам главы региона, общественного транспорта закупят больше, чем в 2024 году. «В соцсетях люди спрашивают, когда исчезнут старые ржавые троллейбусы, меня это очень радует: люди привыкли к хорошему, к правильному положению вещей», — отметил губернатор.

В Рязани до конца года планируют заменить старые троллейбусы. Об этом пишет Telegram-канал «Рязинформбюро» со ссылкой на отчет Павла Малкова в облдуме.

По словам главы региона, общественного транспорта закупят больше, чем в 2024 году.

«В соцсетях люди спрашивают, когда исчезнут старые ржавые троллейбусы, меня это очень радует: люди привыкли к хорошему, к правильному положению вещей», — отметил губернатор.