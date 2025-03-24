В России хотят изменить правила возврата билетов

Российские транспортные компании рассматривают возможность установления «периода охлаждения» для пассажиров, в течение которого покупатели смогут отменять билеты на поезда и авиарейсы без взимания дополнительной платы. Эксперты выражают опасения относительно возможности злоупотреблений со стороны перепродавцов билетов и предсказывают увеличение количества возвратов за сутки или двое перед датой вылета. Это может стать причиной повышения стоимости билетов для всех пассажиров.

В России хотят изменить правила возврата билетов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Минстранс.

Российские транспортные компании рассматривают возможность установления «периода охлаждения» для пассажиров, в течение которого покупатели смогут отменять билеты на поезда и авиарейсы без взимания дополнительной платы.

Эксперты выражают опасения относительно возможности злоупотреблений со стороны перепродавцов билетов и предсказывают увеличение количества возвратов за сутки или двое перед датой вылета. Это может стать причиной повышения стоимости билетов для всех пассажиров.