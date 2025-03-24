В России хотят исключить часть продуктов из списка социально значимых товаров

Вопрос подняли на совещании с чиновниками из Федеральной антимонопольной службы. В перечень входят 24 наименования базовых продуктов: несколько видов мяса, молоко, хлеб, овощи, фрукты и некоторые другие. Власти могут регулировать цены на них в случае, если в конкретном регионе они будут дорожать более чем на 10% в течение 60 дней. По мнению депутата Сергея Лисовского, список нужно пересмотреть, исключив из него продукцию, которая уже перестала быть базовой и перешла в сегмент премиальной. Это поможет производителям стабилизировать цены на действительно базовые товары за счет повышения стоимости другой, более дорогой продукции.

В России хотят исключить часть продуктов из списка социально значимых товаров. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на депутата Сергея Лисовского.

Вопрос подняли на совещании с чиновниками из Федеральной антимонопольной службы. В перечень входят 24 наименования базовых продуктов: несколько видов мяса, молоко, хлеб, овощи, фрукты и некоторые другие. Власти могут регулировать цены на них в случае, если в конкретном регионе они будут дорожать более чем на 10% в течение 60 дней.

По мнению парламентария, список нужно пересмотреть, исключив из него продукцию, которая уже перестала быть базовой и перешла в сегмент премиальной. Это поможет производителям стабилизировать цены на действительно базовые товары за счет повышения стоимости другой, более дорогой продукции.