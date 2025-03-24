В России автомобильные запчасти подорожали на 15%
Цены на фары и фонари увеличились в среднем на 17%, капоты и бамперы — на 13%, лобовые стекла — на 12%, крылья — на 9%.На 5-9% подорожали расходные материалы для ТО. Как отметили в публикации, вероятнее всего, рост цен на автозапчасти продолжится и к концу года достигнет 40%.
В России автомобильные запчасти подорожали на 15% с начала 2025 года. Об этом «Газете.Ru»
По ее словам, за первые два месяца 2025 года отмечался рост цен на запчасти в среднем на 10-15%. Среди причин выделили сложности с логистикой, проблемы с перечислением денежных средств.
Цены на фары и фонари увеличились в среднем на 17%, капоты и бамперы — на 13%, лобовые стекла — на 12%, крылья — на 9%.
На 5-9% подорожали в тот же период расходные материалы для ТО.
Как отметили в публикации, вероятнее всего, рост цен на автозапчасти продолжится и к концу года достигнет 40%.