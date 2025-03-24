В России автомобильные запчасти подорожали на 15%

Цены на фары и фонари увеличились в среднем на 17%, капоты и бамперы — на 13%, лобовые стекла — на 12%, крылья — на 9%.На 5-9% подорожали расходные материалы для ТО. Как отметили в публикации, вероятнее всего, рост цен на автозапчасти продолжится и к концу года достигнет 40%.

В России автомобильные запчасти подорожали на 15% с начала 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сообщила директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

По ее словам, за первые два месяца 2025 года отмечался рост цен на запчасти в среднем на 10-15%. Среди причин выделили сложности с логистикой, проблемы с перечислением денежных средств.

Цены на фары и фонари увеличились в среднем на 17%, капоты и бамперы — на 13%, лобовые стекла — на 12%, крылья — на 9%.

На 5-9% подорожали в тот же период расходные материалы для ТО.

Как отметили в публикации, вероятнее всего, рост цен на автозапчасти продолжится и к концу года достигнет 40%.