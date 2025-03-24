В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой

Клиенты Сбербанка не могут войти в мобильное приложение, при входе появляются уведомления, что сервис временно недоступен. Со ссылкой на данные детектора отслеживания сбоев в интернете Downdetector уточняется, что на 13:35 по московскому времени зафиксировано более 900 жалоб.

В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой. Об этом в понедельник, 24 марта, сообщило РИА Новости.

Отмечается, что клиенты Сбербанка не могут войти в мобильное приложение, при входе появляются уведомления, что сервис временно недоступен.

Со ссылкой на данные детектора отслеживания сбоев в интернете Downdetector уточняется, что на 13:35 по московскому времени зафиксировано более 900 жалоб.

Позже РЗН. инфо сообщили в пресс-службе банка, что в настоящее время все сервисы работают в штатном режиме.