В Эр-Рияде состоится еще один раунд переговоров Украины и США

«За встречей последует еще один раунд переговоров между командами Соединенных Штатов и Украины, после вчерашней встречи официальных лиц из Вашингтона и Киева», — отмечается в сообщении The Guardian. По данным издания, американские и украинские переговорщики, возможно, обсудят окончательное прекращение ударов по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры, а также затронут тему окончания боевых действий в Черном море.

В Эр-Рияде состоится еще один раунд переговоров Украины и США. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на The Guardian.

Он пройдет после российско-американского обсуждения.

«За встречей последует еще один раунд переговоров между командами Соединенных Штатов и Украины, после вчерашней встречи официальных лиц из Вашингтона и Киева», — отмечается в сообщении.

По данным издания, американские и украинские переговорщики, возможно, обсудят окончательное прекращение ударов по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры, а также затронут тему окончания боевых действий в Черном море.