Стелу «Город трудовой доблести» у вокзала Рязань-2 откроют ко Дню города

Стела появится в сквере Трудовой доблести у вокзала Рязань-2. Подрядчик также должен будет благоустроить территорию: озеленить ее и выполнить работы на инженерных сетях. Ранее сообщалось, что стелу установят до 20 июля 2025 года. День города в Рязани отпразднуют в конце августа. Он пройдет в концепции путешествия во времени.