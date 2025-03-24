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В центре Рязани обнаружен труп
Инцидент произошел в понедельник, 24 марта. «В 3 минутах ходьбы от площади Ленина нашли труп наркомана. Ранее на том же месте уже находили два трупа: один выпал из окна, другой умер от передоза. Тело этого пролежало неделю», — отметили в сообщении. Официальная информация уточняется.

В центре Рязани обнаружен труп. Об этом сообщает Telegram-канал «аТипичная Рязань 18+".

Инцидент произошел в понедельник, 24 марта.

«В 3 минутах ходьбы от площади Ленина нашли труп наркомана. Ранее на том же месте уже находили два трупа: один выпал из окна, другой умер от передоза. Тело этого пролежало неделю», — отметили в сообщении.

Официальная информация уточняется.