В центре Рязани обнаружен труп
Инцидент произошел в понедельник, 24 марта. «В 3 минутах ходьбы от площади Ленина нашли труп наркомана. Ранее на том же месте уже находили два трупа: один выпал из окна, другой умер от передоза. Тело этого пролежало неделю», — отметили в сообщении. Официальная информация уточняется.
В центре Рязани обнаружен труп. Об этом сообщает Telegram-канал «аТипичная Рязань 18+".
Инцидент произошел в понедельник, 24 марта.
«В 3 минутах ходьбы от площади Ленина нашли труп наркомана. Ранее на том же месте уже находили два трупа: один выпал из окна, другой умер от передоза. Тело этого пролежало неделю», — отметили в сообщении.
Официальная информация уточняется.