Синоптик рассказал о приходе в ЦФО «автомобильной» весны

Речь идет о погоде, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше +5, что является критериальным значением для смены автошин. Такие условия, по словам метеоролога, установятся в среду, 26 марта. Тишковец добавил, что осадки пойдут на убыль и станут незначительными. В тучах появятся «просветы» в ночные часы +2…+4, после полудня потеплеет до +8…+10.

Синоптик рассказал о приходе в ЦФО «автомобильной» весны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Евгений Тишковец.

Речь идет о погоде, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше +5, что является критериальным значением для смены автошин. Такие условия, по словам метеоролога, установятся в среду, 26 марта.

Тишковец добавил, что осадки пойдут на убыль и станут незначительными. В тучах появятся «просветы» в ночные часы +2…+4, после полудня потеплеет до +8…+10.