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Рязанская область заняла 57 место в рейтинге регионов по строительству жилья
За 2024 год объем введенного жилья в регионе составил 603 тысячи кв. метров, это на 23,5% ниже показателя прошлого года. В пересчете на одного рязанца ввели 0,56 кв. метров жилья.

Рязанская область заняла 57 место в рейтинге регионов по строительству жилья. Об этом пишет РИА Новости.

За 2024 год объем введенного жилья в регионе составил 603 тысячи кв. метров, это на 23,5% ниже показателя прошлого года.

В пересчете на одного рязанца ввели 0,56 кв. метров жилья.