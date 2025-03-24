Рязанская область заняла 57 место в рейтинге регионов по строительству жилья

За 2024 год объем введенного жилья в регионе составил 603 тысячи кв. метров, это на 23,5% ниже показателя прошлого года. В пересчете на одного рязанца ввели 0,56 кв. метров жилья.

Рязанская область заняла 57 место в рейтинге регионов по строительству жилья. Об этом пишет РИА Новости.

За 2024 год объем введенного жилья в регионе составил 603 тысячи кв. метров, это на 23,5% ниже показателя прошлого года.

В пересчете на одного рязанца ввели 0,56 кв. метров жилья.