Рязанка украла более 50 тысяч рублей с бывшего места работы и скрылась

По версии следствия, в ноябре 2024 года 51-летняя жительница Кораблина решила ограбить торговый павильон, в котором ранее работала. Женщина разбила металлическим прутом стекло входной двери, вошла внутрь помещения и похитила из кассы более 50 тыс. рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кораблинский районный суд.

Рязанка украла более 50 тысяч рублей с бывшего места работы и скрылась. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в ноябре 2024 года 51-летняя жительница Кораблина решила ограбить торговый павильон, в котором ранее работала. Женщина разбила металлическим прутом стекло входной двери, вошла внутрь помещения и похитила из кассы более 50 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кораблинский районный суд.