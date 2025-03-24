Рязанцы назвали уровень достойной оплаты труда

55% респондентов назвали таковой зарплаты от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. По мнению 14% опрошенных их работа должна оплачиваться суммой от 200 до 500 тысяч. 11% указали, что считают достойной оплатой своей деятельности сумму до 100 тысяч рублей. Доход более 500 тысяч мечтают получать лишь 1% горожан. Отмечается, что самой высокооплачиваемой профессией (за исключением управленческих позиций) на данный момент в Рязанской области оказался методолог. Медиана предлагаемых зарплат составила 350 тысяч рублей. На втором месте — DevOps-инженер, им предлагают в среднем 200 тыс. рублей. Третья строчка у токарей, им предлагают 157 тыс. рублей.

Рязанцы назвали уровень достойной оплаты труда. Об этом сообщает сервис HH.ru.

55% респондентов назвали таковой зарплаты от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. По мнению 14% опрошенных их работа должна оплачиваться суммой от 200 до 500 тысяч. 11% указали, что считают достойной оплатой своей деятельности сумму до 100 тысяч рублей. Доход более 500 тысяч мечтают получать лишь 1% горожан.

Отмечается, что самой высокооплачиваемой профессией (за исключением управленческих позиций) на данный момент в Рязанской области оказался методолог. Медиана предлагаемых зарплат составила 350 тысяч рублей. На втором месте — DevOps-инженер, им предлагают в среднем 200 тыс. рублей. Третья строчка у токарей, им предлагают 157 тыс. рублей.