Рязанцев просят помочь в поисках пропавшей летом девушки

Отмечается, что последний раз Диана Зеленкова выходила на связь 24 июня 2024 года. По данным волонтеров, она может находиться в Рязанском регионе. Приметы: рост 160 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза зеленые.