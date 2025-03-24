Рязанцев предупредили об отключении горячей воды и отопления

В связи с заменой участка трубопровода в районе дома 62 к. 1 по улице Дзержинского, 24 марта до 17:00 временно приостановили подачу горячей воды по адресам: ул. Дзержинского, д. 62 к. 1;ул. Пушкина, д. 38;ул. Стройкова, д. 11;ул. Татарская д. 14. Из-за ремонта трубопровода до 16:00 отключат горячую воду по адресу: ул. Тимуровцев, д. 10.Также в связи с проведением работ на котельной до 17:00 временно приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения: Михайловское шоссе, д. 75, 75 к.1, 77, 77 к. 1, 89, 89 к.1, 89 к. 2, 89 к. 3, 91, 93, 93 к. 1, 93 к. 2;Детский сад № 34.

Рязанцев предупредили об отключении горячей воды и отопления. Об этом сообщает МУП «РМПТС».

В связи с заменой участка трубопровода в районе дома 62 к. 1 по улице Дзержинского, 24 марта до 17:00 временно приостановили подачу горячей воды по адресам:

ул. Дзержинского, д. 62 к. 1;

ул. Пушкина, д. 38;

ул. Стройкова, д. 11;

ул. Татарская д. 14.

Из-за ремонта трубопровода до 16:00 отключат горячую воду по адресу:

ул. Тимуровцев, д. 10.

Также в связи с проведением работ на котельной до 17:00 временно приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения: