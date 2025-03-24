Рязанцев предупредили о гололедице на дорогах

Отмечается, что ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха по области ночью −8…−3°С, днем +9…+14°С.В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в тёмное время суток.