Россиян предупредили о слежке через устройства умного дома

Отмечается, что хакеры взламывают гаджеты и создают на устройствах ботнет — единую сеть, зараженную вредоносным ПО. Таким образом, они делают систему умного дома базой для DDoS-атак или добычи криптовалюты. Также целью могут быть слежка с помощью камер видеонаблюдения и подготовка к ограблению. Например, могут проверить, дома ли хозяин через умные зубные щетки и датчики температуры. В ведомстве рекомендовали при выборе центральной системы умного дома ориентироваться на компании — лидеров рынка. Установить на устройствах сложный и уникальный пароль. Также необходимо следить за обновлениями, новыми уязвимостями устройств.

Россиян предупредили о слежке через устройства умного дома. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Отмечается, что хакеры взламывают гаджеты и создают на устройствах ботнет — единую сеть, зараженную вредоносным ПО. Таким образом, они делают систему умного дома базой для DDoS-атак или добычи криптовалюты. Также целью могут быть слежка с помощью камер видеонаблюдения и подготовка к ограблению. Например, могут проверить, дома ли хозяин через умные зубные щетки и датчики температуры.

В ведомстве рекомендовали при выборе центральной системы умного дома ориентироваться на компании — лидеров рынка. Установить на устройствах сложный и уникальный пароль. Также необходимо следить за обновлениями, новыми уязвимостями устройств.