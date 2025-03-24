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Российским родителям предложили выдавать наборы для ухода за новорожденным
Соответствующее обращение депутат Сергей Миронов направил министру труда Антону Котякову. Парламентарий отметил, что первый год является критически важным для физического развития детей, и отсутствие необходимых предметов гигиены и ухода может негативно сказаться на здоровье ребенка. Предоставление набора предметов первой необходимости должно создать детям полноценные условия для роста и развития. Миронов напомнил, что в Москве и некоторых других регионах женщинам в роддоме выдают специальный подарочный комплект, который включает в себя одежду, постельное белье, предметы гигиены. Такая поддержка, по его словам, должна оказываться на федеральном уровне.

Российским родителям предложили выдавать наборы для ухода за новорожденным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Сергея Миронова.

Соответствующее обращение он направил министру труда Антону Котякову.

Парламентарий отметил, что первый год является критически важным для физического развития детей, и отсутствие необходимых предметов гигиены и ухода может негативно сказаться на здоровье ребенка. Предоставление набора предметов первой необходимости должно создать детям полноценные условия для роста и развития.

Миронов напомнил, что в Москве и некоторых других регионах женщинам в роддоме выдают специальный подарочный комплект, который включает в себя одежду, постельное белье, предметы гигиены. Такая поддержка, по его словам, должна оказываться на федеральном уровне.