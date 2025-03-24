Прокуратура проверит проведение экзаменов в Рязанской области

Отмечается, что прокуроры напомнят чиновникам от образования о недопустимости привлечения учащихся к административной ответственности за несоблюдение правил итоговых аттестаций, дадут оценку реализации эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам, а также проверят соблюдение прав детей участников СВО на поступление в колледжи и вузы в рамках отдельной квоты.