После ДТП с двумя погибшими маршрутки «Рязань-Рыбное» могут изменить схему движения

Минтранс совместно с УГИБДД прорабатывается изменение схемы движения по маршруту № 241 «Рязань АВЦ — Рыбное (через Черемушки)». Сроки изменения не называются. Напомним, авария произошла 18 марта на трассе М-5. В результате столкновения погибли два человека, еще трое пострадали.