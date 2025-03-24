После ДТП с двумя погибшими маршрутки «Рязань-Рыбное» могут изменить схему движения
Минтранс совместно с УГИБДД прорабатывается изменение схемы движения по маршруту № 241 «Рязань АВЦ — Рыбное (через Черемушки)». Сроки изменения не называются. Напомним, авария произошла 18 марта на трассе М-5. В результате столкновения погибли два человека, еще трое пострадали.
После ДТП с двумя погибшими маршрутки «Рязань-Рыбное» могут изменить схему движения. Об этом сообщает «Рыбное.нет».
По данным издания, минтранс совместно с УГИБДД прорабатывается изменение схемы движения по маршруту № 241 «Рязань АВЦ — Рыбное (через Черемушки)».
Сроки изменения не называются.
Напомним, авария произошла 18 марта на трассе М-5. В результате столкновения погибли два человека, еще трое пострадали. Прокуратура рассказала подробности случившегося.
Также на видео попал момент ДТП.