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На Рязанском приборном заводе состоялся корпоративный турнир по шахматам

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) определили лучших шахматистов среди мужчин и женщин. В состязаниях приняли участие 27 сотрудников из разных подразделений предприятия.

В течение двух дней любители-шахматисты вели упорную борьбу, стремясь занять призовые места и доказать свое превосходство.

Среди женщин-участниц, сыгравших по две партии по круговой системе, победители определились в первый же день состязаний. Второй год подряд первое место — у Ирины Моргуновой, серебро и бронзу завоевали Светлана Коноводова и Анастасия Гавердовская.

«Приятно осознавать, что шахматы пользуются популярностью среди работников нашего предприятия. Ведь эта игра прекрасно тренирует аналитическое мышление. Нужно постоянно держать в голове различные варианты ходов, анализировать ситуацию и корректировать стратегию. При этом понимать соперника, почему он сделал тот или иной ход. Все участники показали достойную игру. Поздравляю всех победителей шахматного турнира, желаю новых достижений!» — поделилась своими впечатлениями победительница Ирина Моргунова.

Мужчины играли два дня. В первый день они были разделены на четыре подгруппы по шесть человек. Каждый из них сыграл пять партий. Финал состоялся на следующий день, где встретились восемь шахматистов.

По итогам игры места распределились следующим образом. Золото завоевал Никита Ваньков, серебро — у Романа Нестерова, бронзу взял Дмитрий Монахов.

«Второй год подряд мы проводим шахматный турнир на предприятии. В этот раз участники были подготовлены намного лучше, чем в прошлом году и тем интереснее было наблюдать за их игрой. В упорной борьбе определились лучшие шахматисты, как среди мужчин, так и среди женщин. Очень надеюсь, что данный вид спорта станет традиционным на нашем предприятии, и с каждым годом количество участников будет увеличиваться. Всем спасибо за игру и приятные эмоции», — отметил судья соревнований Александр Шувалов.

Победителей и призеров заводского первенства по шахматам наградили грамотами и денежными премиями. Мероприятие организовано при поддержке профсоюзной организации предприятия.