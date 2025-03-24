На пяти улицах в Рязани запретят стоянку автомобилей

Дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств, установят на участках: улицы Птицеводов в районе дома № 4;улицы Введенская от площади Мичурина до улицы Яхонтова;улицы Советской Армии от улицы Зубковой до дома № 21 по улице Советской Армии и от дома № 21 по улице Советской Армии до дома № 28/7 по улице Советской Армии;улицы Пирогова от дома № 8 до проезда Шабулина;улицы Лермонтова в районе домов № 11 и № 22.Срок выполнения работ по монтажу знаков запланирован на апрель-май 2025 года.