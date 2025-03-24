На пруду в Сараевском районе поселились три белых лебедя

Лебеди поселились в пруду вблизи поселка Заря Свободы. Отмечается, что птицы ежегодно прилетают на пруд. «В этом году они прилетели чуть раньше обычных сроков, видимо ранняя весна поторопила их в дорогу», — подчеркнули в сообщении.