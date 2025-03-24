Мошенники начали обманывать россиян сообщениями о бьюти-процедурах

Аферисты распространяют в мессенджерах фишинговое сообщение с приглашением моделей якобы на услуги красоты. Жертвам предлагают записаться на обследование в косметологической клинике по прикрепленной ссылке, которая на самом деле ведет на фейковый сайт.