Мошенники начали обманывать россиян сообщениями о бьюти-процедурах
Аферисты распространяют в мессенджерах фишинговое сообщение с приглашением моделей якобы на услуги красоты. Жертвам предлагают записаться на обследование в косметологической клинике по прикрепленной ссылке, которая на самом деле ведет на фейковый сайт.
Мошенники начали обманывать россиян сообщениями о бьюти-процедурах. Об этом сообщил Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».
Аферисты распространяют в мессенджерах фишинговое сообщение с приглашением моделей якобы на услуги красоты.
Жертвам предлагают записаться на обследование в косметологической клинике по прикрепленной ссылке, которая на самом деле ведет на фейковый сайт.