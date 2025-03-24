Минтранс не поддержал идею о внесении изменений в правила возврата билетов

В министерстве считают, что нововведение позволит недобросовестным и неуполномоченным физлицам бронировать билеты для перепродажи. «Существует риск того, что недобросовестные пассажиры смогут оформлять несколько авиабилетов, удерживая при этом места в своих личных интересах, тем самым создавая искусственный дефицит и снижая доступность билетов, — добавили в министерстве. Ранее «Коммерсантъ» писал, что в России хотят изменить правила возврата билетов. Российские транспортные компании предложили установить «период охлаждения» для пассажиров, в течение которого покупатели смогут отменять билеты на поезда и авиарейсы без взимания дополнительной платы.

Минтранс не поддержал введение «периода охлаждения» при покупке невозвратных билетов на поезда дальнего следования и самолеты. Об этом в понедельник, 24 марта, сообщило ТАСС.

В министерстве считают, что нововведение позволит недобросовестным и неуполномоченным физлицам бронировать билеты для перепродажи.

«Существует риск того, что недобросовестные пассажиры смогут оформлять несколько авиабилетов, удерживая при этом места в своих личных интересах, тем самым создавая искусственный дефицит и снижая доступность билетов, — добавили в ведомстве.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что в России хотят изменить правила возврата билетов.

Российские транспортные компании предложили установить «период охлаждения» для пассажиров, в течение которого покупатели смогут отменять билеты на поезда и авиарейсы без взимания дополнительной платы.