Минобороны: Украина продолжает удары по энергообъектам в РФ с применением HIMARS

ВСУ продолжают наносить удары по энергетическим объектам в России, применяя БПЛА и реактивные системы залпового огня HIMARS."Вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает атаки с применением ударных БПЛА и реактивных систем залпового огня HIMARS по энергетической инфраструктуре, в том числе международной, на территории Российской Федерации," - написали в посте.

Украина продолжает удары по энергообъектам в РФ с применением HIMARS. Об этом в понедельник, 24 марта, сообщило Минобороны в соцсетях.

Как отметили в публикации, ВСУ продолжают наносить удары по энергетическим объектам в России, применяя БПЛА и реактивные системы залпового огня HIMARS. «Вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает атаки с применением ударных БПЛА и реактивных систем залпового огня HIMARS по энергетической инфраструктуре, в том числе международной, на территории Российской Федерации," - написали в посте.