Минобороны РФ: Украина продолжает бить по энергообъектам России

Отмечается, что украинский БПЛА перехвачен в семи км от объекта энергетической инфраструктуры «Кропоткинская»."Киев, вопреки заявлениям Зеленского, продолжает намеренные атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории РФ", — заявили в Минобороны.