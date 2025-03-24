Минобороны РФ: Украина продолжает бить по энергообъектам России
Отмечается, что украинский БПЛА перехвачен в семи км от объекта энергетической инфраструктуры «Кропоткинская»."Киев, вопреки заявлениям Зеленского, продолжает намеренные атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории РФ", — заявили в Минобороны.
Украина продолжает бить по энергообъектам России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что украинский БПЛА перехвачен в семи км от объекта энергетической инфраструктуры «Кропоткинская».
"Киев, вопреки заявлениям Зеленского, продолжает намеренные атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории РФ", — заявили в Минобороны.