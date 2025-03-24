Минобороны раскрыло потери ВСУ в Курской области за сутки

Отмечается, что за сутки Украина потеряла более 190 военнослужащих. Кроме того, уничтожены три боевые машины пехоты ВСУ, три боевые бронемашины, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия, три миномета, станция РЭБ и три пункта управления БПЛА.