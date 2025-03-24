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Минфин России опроверг информацию об обсуждении введения акциза на чипсы
Минфин России опроверг информацию об обсуждении введения акциза на чипсы. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на статс-секретаря — замминистра финансов Алексея Сазанова. «У нас таких инициатив в Минфине не обсуждается», — заявил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов. Он добавил, что правительство в ближайшие три года не будет осуществлять корректировок налогового законодательства, кроме случаев экстренной необходимости.

Минфин России опроверг информацию об обсуждении введения акциза на чипсы. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на статс-секретаря — замминистра финансов Алексея Сазанова.

«У нас таких инициатив в Минфине не обсуждается», — заявил он.

Сазанов добавил, что правительство в ближайшие три года не будет осуществлять корректировок налогового законодательства, кроме случаев экстренной необходимости.

Напомним, ранее сообщалось о предложении поднять акцизы на чипсы до 20%.