МХК «Рязань-ВДВ» победила в регулярном первенстве НМХЛ

Рязанцы обыграли команду из Липецка в двух встречах со счетом 8:4 и 11:1, что позволило им занять первое место в турнирной таблице из 24 команд со всей страны. Теперь МХК «Рязань-ВДВ» предстоит сыграть в матчах Плей-офф. Первым соперником стал «Протон» из Нововоронежа. Матчи серии 1/8 Финала начнутся для рязанцев дома и продлятся до трех побед. Поддержать хоккеистов можно 29 марта в 13:00 и 30 марта в 12:00 в ДС «Олимпийский».

Рязанская молодежка завершила регулярное первенство двумя выездными победами над командой из Липецка, обыграв хоккеистов в двух встречах, со счетом 8:4 и 11:1, что позволило рязанцам занять первое место в турнирной таблице из 24 команд со всей страны.

Теперь МХК «Рязань-ВДВ» предстоит сыграть в матчах Плей-офф. Первым соперником стал «Протон» из Нововоронежа. Матчи серии 1/8 Финала начнутся для рязанцев дома и продлятся до трех побед.