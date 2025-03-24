Малков прокомментировал возможную реорганизацию РГРТУ

«Тезис номер один. Такое решение Минобрнауки не принято. Заявка от вуза в федеральное министерство не поступала. В любом вопросе нужно взвесить все за и против. Разговоры идут, поэтому я сам пытался разобраться. Тезис номер два — решение о реорганизации принимает Минобрнауки РФ, но регион в нем тоже участвует. Я никогда ничего во вред региону делать не буду. У меня нет каких-то шкурных интересов в этом вопросе. Я категорически против любой реорганизации, если будут планироваться такие вещи», — сказал губернатор. Также Павел Малков подчеркнул, что развитие вузу необходимо, так как на данный момент его выпускники «существенно уступают студентам других аналогичных крупных вузов». Он добавил, что на крупные вузы рассчитаны федеральные проекты, в которых «рязанский небольшой вуз не может участвовать».

Губернатор региона Павел Малков прокомментировал возможную реорганизацию РГРТУ за счет присоединения к столичному вузу. С соответствующим заявлением от выступил во время отчета в облдуме 24 марта, передает ИД «Пресса».

"Тезис номер один. Такое решение Минобрнауки не принято. Заявка от вуза в федеральное министерство не поступала. В любом вопросе нужно взвесить все за и против. Разговоры идут, поэтому я сам пытался разобраться.

Тезис номер два — решение о реорганизации принимает Минобрнауки РФ, но регион в нем тоже участвует. Я никогда ничего во вред региону делать не буду. У меня нет каких-то шкурных интересов в этом вопросе. Я категорически против любой реорганизации, если будут планироваться такие вещи", — сказал губернатор.

Также Павел Малков подчеркнул, что развитие вузу необходимо, так как на данный момент его выпускники «существенно уступают студентам других аналогичных крупных вузов».

Он добавил, что на крупные вузы рассчитаны федеральные проекты, в которых «рязанский небольшой вуз не может участвовать».

Ранее рязанский радиоуниверситет выступил с заявлением после информации о слиянии с московским вузом.

Фото: группа РГРТУ во «ВКонтакте»