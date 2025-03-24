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Малков оценил ситуацию со снижением ввода жилья в Рязанской области
По словам губернатора, снижение объемов ввода жилья в регионе нельзя считать минусом. «Это объясняется изменением к подходу выдачи разрешений на застройку. Раньше строили жилье без социалки, без дорог. Сейчас ситуацию исправляем. строить жилье без инфраструктуры нельзя», — подчеркнул Малков. Он также отметил, что Рязанская область входит в топ-5 по обеспеченности жильем в среднем на одного жителя. Общий объем строительных работ, по словам губернатора, вырос на 17,1% по сравнению с 2023 годом.

Малков оценил ситуацию со снижением ввода жилья в Рязанской области. Его слова приводит Telegram-канал «Рязинформбюро».

По словам губернатора, снижение объемов ввода жилья в регионе нельзя считать минусом.

«Это объясняется изменением к подходу выдачи разрешений на застройку. Раньше строили жилье без социалки, без дорог. Сейчас ситуацию исправляем. строить жилье без инфраструктуры нельзя», — подчеркнул Малков.

Он также отметил, что Рязанская область входит в топ-5 по обеспеченности жильем в среднем на одного жителя. Общий объем строительных работ, по словам губернатора, вырос на 17,1% по сравнению с 2023 годом.