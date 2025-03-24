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Малков: не все принимают новые подходы к медицине, увольнения будут продолжаться
«Мы задаем новые стандарты здравоохранения, к сожалению, не все их сходу воспринимают, поэтому были кадровые решения. И эти кадровые решения будут продолжаться, в том числе и в ближайшее время. И не потому, что у нас главврачи где-то неопытные, неквалифицированные… Просто не все воспринимают тот подход, который требуется, который я лично сам до всех доводил. Задачи абсолютно понятные. Нужно использовать все современные возможности, нужно осваивать постоянно новые методы лечения, постоянно двигаться вперед, все время развиваться. В медучреждениях должна быть чистота, уют и должно быть вежливое обращение к пациентам прямо с порога. Я хорошо знаю, что все это возможно», — заявил политик. Он привел в пример другим медучреждениям ОКБ имени Семашко и детскую поликлинику № 1.

Павел Малков заявил, что кадровые решения в здравоохранении продолжатся. Об этом губернатор сообщил 24 марта на отчете в облдуме.

«Мы задаем новые стандарты здравоохранения, к сожалению, не все их сходу воспринимают, поэтому были кадровые решения. И эти кадровые решения будут продолжаться, в том числе и в ближайшее время. И не потому, что у нас главврачи где-то неопытные, неквалифицированные… Просто не все воспринимают тот подход, который требуется, который я лично сам до всех доводил.

Задачи абсолютно понятные. Нужно использовать все современные возможности, нужно осваивать постоянно новые методы лечения, постоянно двигаться вперед, все время развиваться.

В медучреждениях должна быть чистота, уют и должно быть вежливое обращение к пациентам прямо с порога. Я хорошо знаю, что все это возможно», — заявил политик.

Он привел в пример другим медучреждениям ОКБ имени Семашко и детскую поликлинику № 1.