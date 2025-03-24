Малков: мост через Оку в Рязани разрушается быстрее ожидаемого

По словам губернатора, в связи со сложившейся ситуацией на переправе введены ограничения для большегрузов, увеличены интервалы движения, за состоянием моста постоянно следят.

Мост через Оку в Рязани разрушается быстрее, чем ожидалось. Об этом заявил губернатор Павел Малков во время отчета в облдуме 24 марта.

По его словам, в связи со сложившейся ситуацией на переправе введены ограничения для большегрузов, увеличены интервалы движения.

«Скорее всего ограничения постоянно будем усиливать. Это реальность, из которой нужно исходить… Хорошо, что начали строить новый мост», — заключил политик.