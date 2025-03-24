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Кошка из рязанского центра народного творчества станет прототипом стикерпака
Кошка Ефросинья станет прототипов стикерпака по итогам конкурса «Хвостатый хранитель». Конкурс завершился 22 марта, он проходил с начала марта. Ефросинья заняла четвертое место. Звание «Хвостатого хранителя» получил кот Томас из научно-технического музея имени Ивана Бардина.

Кошка из рязанского центра народного творчества станет прототипом стикерпака. Об этом сообщает Минкульт РФ.

Кошка Ефросинья станет прототипов стикерпака по итогам конкурса «Хвостатый хранитель».

Конкурс завершился 22 марта, он проходил с начала марта. Ефросинья заняла четвертое место.

Звание «Хвостатого хранителя» получил кот Томас из научно-технического музея имени Ивана Бардина.

Фото: Рязанский областной научно-методический центр народного творчества