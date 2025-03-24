Кошка из рязанского центра народного творчества станет прототипом стикерпака

Кошка Ефросинья станет прототипов стикерпака по итогам конкурса «Хвостатый хранитель». Конкурс завершился 22 марта, он проходил с начала марта. Ефросинья заняла четвертое место. Звание «Хвостатого хранителя» получил кот Томас из научно-технического музея имени Ивана Бардина.