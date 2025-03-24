Голикова: уровень бедности в России достиг самого низкого уровня за всю историю

Татьяна Голикова на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами рассказала об основных направлениях Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года. Отмечается, что одним из ключевых направлений стало снижение уровня бедности в стране. Как отметила Голикова, число россиян с доходами ниже границы бедности в 2024 году составило 7,2%. По ее словам, это самый низкий показатель за всю историю.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень бедности в России достиг самого низкого уровня за всю историю. Ее слова в понедельник, 24 марта, передает RT.

Татьяна Голикова на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами рассказала об основных направлениях Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года.

Отмечается, что одним из ключевых направлений стало снижение уровня бедности в стране.

Как отметила Голикова, число россиян с доходами ниже границы бедности в 2024 году составило 7,2%. По ее словам, это самый низкий показатель за всю историю.