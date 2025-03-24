Глава Спасского района опровергла информацию о возгорании полей вблизи сел

«Информация, размещенная в воскресенье, 23 марта, о возгораниях вблизи села Городец, не соответствует действительности. В указанную дату в районе Михальского и Киструсского сельских поселений возгораний не возникало», — написала она. Отмечается, что в лугах близ села Городец возгорание было 19 марта, которое находилось по контролем и было потушено. Опасности населенному пункту не было. Кроме того, в районе ситуация с возгоранием находится на постоянном контроле, и очаги ликвидируются в максимально короткие сроки.

Глава Спасского района опровергла информацию о возгорании полей вблизи сел. Об этом Нина Соломонова написала на своей странице «ВКонтакте».

"Информация, размещенная в воскресенье, 23 марта, о возгораниях вблизи села Городец, не соответствует действительности. В указанную дату в районе Михальского и Киструсского сельских поселений возгораний не возникало", — написала она.

Отмечается, что в лугах близ села Городец возгорание было 19 марта, которое находилось по контролем и было потушено. Опасности населенному пункту не было.

Кроме того, в районе ситуация с возгоранием находится на постоянном контроле, и очаги ликвидируются в максимально короткие сроки.

Напомним, раннее в соцсетях появилась информация о возгорании в полях.